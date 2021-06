Inwazja biedronek azjatyckich w Katowicach. Plac zabaw zamknięty. To plaga

Inwazja biedronek azjatyckich w Katowicach

Biedronka azjatycka to owad inwazyjny, który bardzo szybko się namnaża, co z resztą widać na zdjęciach udostępnionych przez KZGM. Mur otaczający plac jest cały pokryty przez nieprzyjemne owady, które w dodatku, choć nie są groźne, to ich ugryzienie może uczulać.