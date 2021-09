Kopalnia Turów. Andrzej Duda o "nieodpowiedzialnej pani" i "pudelku"

- Stany Zjednoczone jakiś czas temu namawiały nas do zakupu gazu do portu w Świnoujściu, aby dywersyfikować dostawy. (...) Wtedy Nord Stream 2 był blokowany, teraz jest odblokowany. Dopytuję teraz: to o co chodzi? (...) Mamy świadomość, co oznacza Nord Stream 2. To jest ominięcie Europy Środkowej, to jest ominięcie interesów Ukrainy, Słowacji, Polski. A przede wszystkim wzmocnienie Rosji - wyliczał na antenie TVN24.