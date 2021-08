Konwój utknął na granicy. Marcin Przydacz: faktyczne intencje władz Białorusi

Władze Białorusi zwlekają z decyzją w sprawie pomocy humanitarnej zaoferowanej przez Polskę. Transport m.in. z łóżkami, środkami higieny, namiotami i kocami czeka na przejściu granicznym w Bobrownikach. - W nocy ciężarówka została skierowana na przejście graniczne z Białorusią. Ciężarówka stoi po polskiej stronie, jesteśmy gotowi do przejazdu i czekamy na zgodę - powiedział w programie "Newsroom WP" wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Minister dodał, że władze Białorusi nie odpowiedziały na ofertę pomocy, którą zawierała nota dyplomatyczna. - Jest cisza, co pokazuje, jakie są faktyczne intencje strony białoruskiej - mówił wiceszef polskiej dyplomacji. Odnosząc się do kryzysu na granicy w pobliżu Usnarza Górnego, Przydacz stwierdził, że grupa migrantów znajduje się i znajdowała się na terenie Białorusi. - Nie przekroczyli polskiej granicy - podkreślił rozmówca Patrycjusza Wyżgi.