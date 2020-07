Konwencja stambulska. Żona Romana Giertycha zabiera głos

"Po przestudiowaniu treści tej Konwencji uważam, że jest ona wierną realizacją starożytnej tradycji europejskiej wprowadzania prawa naturalnego do prawodawstwa" - napisała adwokat specjalizująca się w prawie kanonicznym, a prywatnie żona mecenasa Romana Giertycha.

Giertych podkreśliła, że zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Konstantyna Wielkiego, który wprowadził ograniczenia etyczne w nieludzkim traktowaniu niewolników i dzieci, konwencja ta "postuluje wprowadzenie zasad etycznych do prawodawstwa krajów członkowskich Rady Europy".

Barbara Giertych: Konwencja stambulska to piękny przykład realizacji wartości europejskich

Giertych tłumaczy, że Konwencja wprowadza postulat ochrony prawnej i postuluje zagwarantowanie głównie kobietom i dzieciom poprzez państwa-strony konwencji m.in. prawa do nienaruszalności cielesnej (art. 12), prawa do unikania przemocy fizycznej i psychicznej (art. 12), prawa do swobodnego zawarcia małżeństwa (art. 37) czy prawa zakazującego obrzezania kobiet (art. 38).