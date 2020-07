Konwencja Stambulska. Włodzimierz Czarzasty: Kto jest za gwałtem, biciem kobiet, jest za tym, by wycofać konwencję antyprzemocową

W poniedziałek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma wpłynąć wniosek Zbigniewa Ziobry ws. wycofania Konwencji Stambulskiej. Ostro skomentował to Włodzimierz Czarzasty. - Stawiam tezę, że kto jest za gwałtem, biciem (...), jest za tym, by wycofać konwencję antyprzemocową - powiedział.

Konwencja Stambulska. Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował wniosek o wycofanie konwencji antyprzemocowej (zdjęcie ilustracyjne) (GETTY, SOPA Images/LightRocket via Gett)