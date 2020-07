Konwencja stambulska. Europosłanka: niemal mnie zamurowało, gdy usłyszałam o Polsce

Konwencja stambulska. Pobudki ideologiczne

Redakcja zwraca uwagę, że przeciwnicy twierdzą, iż konwencja dotyczy też równouprawnienia ludzi homoseksualnych lub transseksualnych, czyli grup określanych mianem LGBT. "Wszystko to, co przeszkadza prawicowo-nacjonalistycznym partiom i konserwatywnym kręgom kościelnym” - czytamy w „SZ”.

"Jestem oczywiście za pełnym równouprawnieniem i ochroną tych grup. Ale faktem jest to, że w konwencji stambulskiej nie o to chodzi” - tłumaczy europosłanka.

Jak zaznacza, potwierdziła to ekspertyza wykonana w czasie, gdy do konwencji miała przystąpić Armenia. "Stwierdzono jasno, że chodzi wyłącznie o ochronę kobiet, szczególnie przed przemocą, a dokładnie przed przemocą domową. Chodzi o pomoc dla ofiar, o prewencję, pieniądze na schroniska dla kobiet itp., a także o odpowiednie przepisy karne. O wszystko, co może sygnalizować kobietom, że istnieją placówki, do których mogą się zwrócić” - powiedziała Evelyn Regner.