Konwencja PiS w Katowicach. Mocne słowa ministra Schreibera

- Dla nas liczy się praca nad programem, a nie przepychanki i gierki, które uprawia druga strona sceny politycznej. Tamci się zajmują jednym tematem, kto z kim pójdzie do wyborów. My chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób - mówi WP na konwencji w Katowicach Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w KPRM.

Zdaniem Łukasza Schreibera, frekwencja wyniesie w wyborach ponad 46 proc. (East News)

- Prezes w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie wolności i wiarygodności.Na jednym fundamencie wolność, na drugim wiarygodność. A jako trzeci fundament pracowitość. Mamy na konwencji w Katowicach 60 paneli.dyskusyjnych. Mamy ferment intelektualny. Dla nas liczy się praca nad programem, a nie przepychanki i gierki, które uprawia druga strona - mówi Wirtualnej Polsce minister Łukasz Schreiber.

- Nie ma co się ekscytować sondażami, naszym celem jest przekonywania Polaków do programu. I tych, którzy są dzisiaj przekonani i tych jeszcze nieprzekonanych. Jestem przekonany, że frekwencja będzie wyższa niż 46 procent. A więc samozadowolenie nie wystarczy, tych wyborców, którzy zagłosują na nas musi być więcej. Będziemy chcieli dotrzeć, na co zwracał uwagę wicepremier Jarosław Gowin, do mieszkańców dużych miast. Praa, praca i jeszcze raz praca - dodaje minister Łukasz Schreiber.

- Z jednej strony będziemy kontynuować programy socjalne, a z drugiej mamy abitne plany obniżania podatków. Proszę zwrócić uwagę, mamy CIT najniższy w Europie, PIT obniżymy o kolejny punkt procentowy, PIT dla młodych zerowy, ZUS dla osób ktorzy zakładają działalność gospodarczą przez 6 miesięcy również zerowy. Będzie też nowa matryca podatkowa, którą mam nadzieję uchwalimy. Będa niższe stawki na pieczywo, na artykuły dziecięce - wylicza Schreiber.