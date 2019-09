Konwencja okręgowa PiS w Olsztynie: Jarosław Kaczyński wyjawia punkt nowego programu: 100 obwodnic

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po Polsce. W środę był m.in. w Olsztynie. - W naszym programie będzie takie hasło: 100 obwodnic - ujawnił prezes PiS podczas przemówienia na konwencji okręgowej w tym mieście.

- Jeżdżę po kraju na spotkania w okręgach, spotkania z wyborcami, na konwencje. Każdy region ma swoją specyfikę - mówił w Olsztynie Jarosław Kaczyński - Sądzę, że akurat tutaj dobrze jest powiedzieć kilka słów o bezpieczeństwie naszego państwa w różnych wymiarach, a przede wszystkim militarnym. Ta sprawa tutaj jest szczególnie ważna, nie dlatego, że spodziewamy się czegoś złego, ale dlatego, że uwzględniamy realia, a one są takie, jakie są - dodał.

- My widzimy je w różnych aspektach, nie tylko w tym tradycyjnym, militarnym. Wspomnę o wielkiej konferencji, która była wielkim sukcesem naszego rządu, o konferencji warszawskiej. To dzięki niej Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO, porozumienie między NATO a Rosją czyniło bowiem z nas państwo, które jest w NATO, ale nie ma wszystkich praw, jeśli chodzi o kwestie militarne - stwierdził.

Kaczyński o bezpieczeństwie energetycznym

- Jeśli myślimy o obronie, to musimy pamiętać że broniony przez innych jest ten, który sam potrafi się bronić - stwierdził prezes PiS. - Stąd zakupy nowoczesnej broni, w tym F-35, a także zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym. To sprawia, że polska armia się przezbraja i staje się zdolna do walki z przeciwnikami - mówił.

- Ale aspekt bezpieczeństwa, to także kwestia energetyki. Trochę zajął się tym rząd AWS, ale komuniści, czyli Leszek Miller, uniemożliwili realizację tych planów. Stąd pomysł gazoportu, którego budowa za czasów naszych poprzedników się przeciągała - mówił prezes PiS. - Myśmy tę budowę skończyli, i gazoport będzie rozbudowywany. Będzie prawdopodobnie kolejny gazoport, pływający, gazu płynnego. Będziemy nie tylko niezależni od dostaw gazu ze Wschodu, ale będziemy mogli także ten gaz sprzedawać. To zwiększy nasze bezpieczeństwo, a także status w Europie - przekonywał Kaczyński.

Prezes wspomniał także o budowie nowych elektrowni, m.in. tej w Ostrołęce. - Energia jest przedmiotem handlu, także międzynarodowego. Ale musimy być pewni, że nikt nigdy nie będzie nam mógł nic wyłączyć. Idziemy w tym kierunku, by to pełne bezpieczeństwo było - zapewnił.

Kaczyński mówił także o przekopie Mierzei Wiślanej. - Tu nawet nie chodzi o kolejny port, ale o naszą suwerenność. Przez 30 lat nie mogliśmy nic robić, a teraz możemy. Kończy się postkomunizm - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński zdradza szczegóły programu PiS: 100 obwodnic

- O postkomunizmie mógłbym mówić do wieczora, o różnych jego objawach, ale wspomnę o jednym. Elementem postkomunizmu było lekceważenie potrzeb różnych regionów, to dotknęło również Ziemi Warmińsko-Mazurskiej - mówił Jarosław Kaczyński. - Ignorowano potrzeby różnych grup społecznych. Chciałem państwu powiedzieć, że my też z tym kończymy - dodał i wyliczył programy społeczne PiS, które wspomagają także ten region.

Prezes PiS mówił też o budowie i rozbudowie dróg w regionie, które umożliwiają jego mieszkańcom swobodne przemieszczanie się. Wspomniał o Via Baltika i Via Carpatia, a także o obwodnicy Olsztyna. - To jest także realizacja wielu innych inwestycji, trochę wyprzedzę czas i powiem, że w naszym programie będzie takie hasło "100 obwodnic" - ujawnił Kaczyński.

- Z całą pewnością ta ziemia będzie traktowana zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Chcemy aby rozwijało się każde miejsce i każde miasto - przekonywał.

Kaczyński zastrzegł jednak, że by plan PiS mógł być realizowany, potrzebny jest wyborczy sukces.- Przeciwnik ciągle ma przewagę, jeśli chodzi o media, może docierać do ludzi z różnymi bzdurami, a oni w to wierzą - przestrzegał. - I nawet nie można do tych ludzi mieć pretensji, musimy docierać do ludzi i pokazywać im nasze sukcesy, nasze programy. Wtedy wygramy, nawet na pewno wygramy - stwierdził prezes PiS w Olsztynie.

Konwencje okręgowe PiS z udziałem Jarosława Kaczyńskiego

W ubiegły weekend Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło cykl okręgowych konwencji programowych. Pierwsze takie spotkania odbyły się w Toruniu i Bydgoszczy, następne w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Koninie.

Na 4 września zaplanowano konwencje okręgowe w Olsztynie i Elblągu, na 5 - w Białymstoku i Siedlcach.

Szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński poinformował, że lider partii Jarosław Kaczyński odwiedzi przed wyborami wszystkie okręgi wyborcze. 7 września na konwencji w Lublinie prezes PiS ma przedstawić koncepcję na kolejne lata rządów.