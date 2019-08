Konwencja PiS w Koninie; Jarosław Kaczyński: trzeba odeprzeć hejt konkurentów

W środę PiS rozpoczęło cykl okręgowych konwencji programowych od spotkań w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. W czwartek: konwencje w Poznaniu i Koninie. Zapraszamy na relację na żywo.

- W interesie Polski i Polaków jest to, by program PiS był kontynuowany - stwierdził w Koninie Jarosław Kaczyński. - Lecz by tak się stało potrzebne jest społeczne poparcie. Trzeba odeprzeć ten potężny atak, użyję tu słowa z tej nowo polszczyzny- hejtu, który nas dotyczy. Nasi konkurenci nie mają innych metod, niż ta. My możemy odwoływać się do faktów i tego co zrobiliśmy. Musi zwyciężyć pozytywny program - dodał.