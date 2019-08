Jarosław Kaczyński w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim: możemy sobie pogratulować

Prezes PiS Jarosław Kaczyński znów ruszył w Polskę. W środę na jego trasie znalazł się Sieradz i Piotrków Trybunalski. - Weszliśmy na dobrą drogę i tą drogą idziemy, ale do końca tej drogi jeszcze spory kawałek, żeby Polska wyglądała tak, jak powinna wyglądać - stwierdził Kaczyński, podsumowując 4 lata rządów PiS. - Ale możemy sobie pogratulować, że zrobiliśmy wiele - dodał.

Jarosław Kaczyński wziął udział w konwencjach okręgowych PiS w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim (PAP, Fot: Tomasz Wojtasik)

- Znaczna część społeczeństwa po transformacji niespecjalnie korzystała z rozwoju - mówił prezes PiS. - Korzyści były mocno nierówno dzielone, w pewnej mierze potrafiliśmy to zmienić i przeprowadzić wielki program społeczny, którego symbolem jest 500 + - dodał.

Kaczyński wspomniał też o innych programach, takich jak 300+, budowie dróg czy programie mieszkaniowym. - Ponad 80 mld złotych zostało na nie przekazane. Pozostaje pytanie, dlaczego nasi poprzednicy tego nie zrobili? Otóż dlatego, że nie chcieli, bo uważali, że interes innych grup społecznych niż te najsilniejsze nie ma żadnego znaczenia, że nie trzeba się z tym liczyć. Nie zrobili tego i dlatego, że nie umieli, bo żeby przeprowadzić taki program, żeby dochody sfery publicznej w krótkim czasie wzrosły o 150 mld zł, bo mówię nie tylko o budżecie, ale także o FUS-ie, o innych funduszach, to trzeba po prostu umieć rządzić - stwierdził prezes PiS.

- My mamy wolę i umiejętność działania. Premier Morawiecki użył celnego sformułowania - polski budżet przestał być bankomatem dla przestępców podatkowych - przypomniał Jarosław Kaczyński.

- Cały wielki program przeprowadziliśmy zmniejszając zadłużenie państwa - mówił Kaczyński. Tłumaczył, że stało się tak "dzięki inżynierii ekonomicznej" i "po raz pierwszy będziemy mieli zrównoważony budżet". - Prawo i Sprawiedliwość potrafi rządzić - dodał.

Kaczyński podkreślił, że konwencja w Sieradzu odbywa się na terenach rolniczych. - Wobec Polaków, którzy mieszkają na wsiach wypełniliśmy wymóg sprawiedliwości, poprzez ubezpieczenia, pomoc w wypadku suszy, połączenia autobusowe i odbudowę posterunków policji - stwierdził. - Dążymy do tego, aby poziom życia na wsi i w mieście był taki sam - dodał.

- Kiedyś na Kurpiach powiedziałem, że będzie sto złotych od świni i pięćset od krowy. Wyśmiewano to, śpiewano nawet piosenki. Ale będzie tego więcej niż ja sądziłem - mówił Kaczyński.

Kaczyński wspomniał też o tym, że Polak zostanie komisarzem UE ds. rolnictwa. - Jak go znam, a dobrze go znam, to on o polskiej wsi nie zapomni - zapewnił.

Zachwalając Janusza Wojciechowskiego dodał, że bardzo lubi polską wieś i zwierzęta. - A to jest coś, co ja bardzo cenię - dodał.

- Zbliżają się wybory. Wszystko zależy od decyzji rodaków. Bardzo proszę, by była to decyzja o przedłużeniu drogi, którą idziemy. Byśmy mogli pójść tą samą drogą, tylko dalej i jak Bóg pozwoli: szybciej. By to całe doświadczenie, z czterech lat zostało wykorzystane, byśmy rośli w siłę - apelował Kaczyński.

Kaczyński zwrócił też uwagę, że PiS musi mieć większość obu izbach parlamentu, "bo tylko wtedy będzie można szybko i sprawnie iść do przodu".

Dwie godziny później odbyła się konwencja w Piotrkowie Trybunalskim. Po raz kolejny prezes PiS przypomniał dokonania rządu PiS z ostatnich czterech lat. Tym razem więcej uwagi poświęcił wyrównywaniu poziomu życia w różnych regionach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem różnic, jakie do tej pory dzieliły wieś i miasto.

- Nigdy w polskich dziejach, w tak krótkim czasie polska wieś nie uzyskała tyle - zapewniał prezes PiS. - Polską wieś wspieramy. Jeśli spojrzeć na relacje między polskim gospodarstwem na wsi i w mieście, na te różnice między gospodarstwem na wsi i w mieście, to te różnice bardzo się zmniejszyły. Chcemy uczynić wszystko, by dostęp do wszystkich dóbr, na wsi i w mieście, nie tylko tych materialnych, był równy - przekonywał.

- Droga, którą idziemy wiedzie ku celowi jakim jest Polska szczęśliwa, dumna, zasobna i niczym nie ustępująca naszym sąsiadom. Taka Polska jest możliwa - mówił prezes PiS. Dodał, że na tej drodze udało się zrobić kilka kroków, ale droga do celu nadal jest daleko.

Kaczyński przypomniał, że w poprzednich wyborach parlamentarnych PiS odniósł zwycięstwo, dzięki któremu udało się wprowadzić wiele korzystnych dla Polski zmian. - Pozwolę sobie zacytować lewicowego poetę: "To za mało, za mało, za mało" - stwierdził cytując Władysława Broniewskiego. - Trzeba więcej! - dodał.

Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna cykl okręgowych konwencji programowych. Pierwsze takie spotkania zaplanowano na środę w Sieradzu i w Piotrkowie Trybunalskim.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński poinformował, że lider partii Jarosław Kaczyński odwiedzi przed wyborami wszystkie okręgi wyborcze. 7 września prezes PiS ma przedstawić koncepcję na kolejne lata rządów.