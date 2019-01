Konwencja Gowina. Fotoreporterowi wykręcano ręce. "Wypier...j". Usłyszał przeprosiny

W czasie konwencji ugrupowania Jarosława Gowina doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Ochroniarz przepychał się z fotoreporterem "Gazety Wyborczej". – Kazał mi "wypier…ć –relacjonuje Jakub Włodek. Mężczyznę przeprosiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości.

Ochroniarz wyrzuca fotoreportera "Gazety wyborczej" (WP.PL)

Konwencja Porozumienia Jarosława Gowina odbywała się w Krakowie. Miał się na niej pojawić Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zastępowała go Beata Szydło. to właśnie wicepremier robił zdjęcia Jakub Włodek. - Ochroniarze z prywatnej formy już wcześniej zachowywali się agresywnie. Chciałem sfotografować Beatę Szydło. Nie podchodziłem zbyt blisko, bo wiem, że podczas takich wydarzeń istnieje strefa "zero", którą muszą respektować fotoreporterzy. Mimo to podszedł do mnie jeden z ochroniarzy. Zaczął się ze mną szarpać i powiedział, żebym "wypier…ł" – relacjonuje mężczyzna w "Gazecie Wyborczej".

Zobacz, jak ochorniarz szarpał fotoreportera:

Fotoreporter twierdzi, że ochroniarze potraktowali go brutalnie. Mieli mu m.in. wykręcać ręce. Potwierdza to Sebastian Ogórek z Money.pl. – Tuż przed rozpoczęciem konwencji kilku fotoreporterów robiło zdjęcia. Nie było tam barierek, ani żadnej linii, ograniczającej dostęp. Było jednak wiadomo, że tam nie należy podchodzić. Jedne z ochroniarzy wyraźnie uparł się na fotoreportera "Wyborczej". Próbował go odciągnąć, wykręcał mu ręce. W końcu go wyprowadzili – mówi Ogórek, który był świadkiem całego wydarzenia.

Podkreśla jednak, że przypadek sprawił, że padło akurat na fotoreportera "Wyborczej". – to raczej nadgorliwość ochroniarzy. Mężczyzna jest już na sali i robi zdjęcia. Po incydencie przeproszono go i mógł wrócić do pracy – mówi Ogórek. Chcieliśmy poprosić o komentarz organizatorów, ale Kamil Bortniczuk, rzecznik Porozumienia, był nieuchwytny. Fotoreportera przeprosiła polityk Porozumienia Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości.

