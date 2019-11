WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Kontrowersyjny pomysł Klaudii Jachiry. Joanna Mucha przestrzega Klaudia Jachira zapowiedziała walkę o zdjęcie krzyża w Sejmie. Co na to Joanna Mucha? - Jestem przeciwna, byśmy w tej chwili próbowali huśtać... Rozwiń Takie pomysły jak nowej posłanki P … Rozwiń Transkrypcja: Takie pomysły jak nowej posłanki Platformy Obywatelskiej je pani jachiry Będzie walczyć o zdjęcie Krzyża w sejmie to pomoże czy też osłami tę sytuację w serialu jestem przeciwna Żebyśmy Żebyśmy w tej chwili próbowali ten ttt na tą naszą łódką huśtać jeszcze Bardziej my musimy jako jako platform Bardziej zawalczyć o centrum sceny politycznej to jest Miejsce platforma była para Która Powstawała jako partia chadecka i musimy To centrum umacniać a umacnianie centrum to jest spowodowanie żeby właśnie Najbardziej Chwiejące scenę polityczną Wiktor raczej raczej próba Jak i dlaczego spać Ona jest nową posłanką nieprawdopodobnie zaangażował Takimi bardzo dobrymi emocjami wchodzą do Jest osobą która a która naprawdę bardzo dużo chce Rozmawiała Edukacji i o Jak nie rozwiązał S bezpieczeństwo na drogach Trzeba znaleźć możliwość realizowania się w tych Obszarach I myślę że naprawdę Jak nie to Może uda się przekonać że to nie jest najważniejsze Czy co Pani będzie dokument o której to powiem wprost Ja nigdy nie mam problemu z tym żeby mówić prosto Różne rzeczy Na rolę mentorki trzeba sobie zasłużyć Nie ośmieliła W tej chwili natomiast na pewno Z młodymi posłami rozmawiam na