Kontrowersyjny materiał "Wiadomości". KRRiT podjęła decyzję

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podzieliła stanowisko prezesa TVP Jacka Kurskiego. Nie będzie wszczynać postępowania ws. ujawnienia przez "Wiadomości" wizerunków osób, które próbowały utrudnić wyjazd Magdalenie Ogórek sprzed siedziby telewizji.

RPO zapowiada kolejną interwencję

Co na to Bodnar? - Odpowiedź KRRiT wskazuje na brak zrozumienia istoty zgromadzeń, obowiązków mediów oraz ochrony danych osobowych uczestników zgromadzeń - skomentował w rozmowie z "Presserwisem".

- Przewodniczący argumentuje, że skoro ludzie idą na zgromadzenie, to mogą być zaprezentowani na ekranie telewizyjnym - to oczywiście prawda. Ale nie oznacza to, że mają być otagowani i nazwani - to przetwarzanie danych osobowych, pozyskiwanie danych na temat osób i nadużywanie czyjegoś wizerunku (...) Możemy być fotografowani i przedstawiani jako część zbiorowości, ale nie na zasadzie, że każda osoba jest wyszczególniona i nazwana - podkreślił i zapowiedział kolejną interwencję w sprawie.