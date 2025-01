Kontrowersyjny gest Elona Muska. Nagranie z wiecu Trumpa

Wiec inaugurujący prezydenturę Donalda Trumpa w Capital One Arena w Waszyngtonie miał wiele niespodzianek. W pewnym momencie na mównice wyszedł Elon Musk, który przywitał się z wyborcami 47. prezydenta USA i wykonał dwa kontrowersyjne gesty. Agencja Reutera udostępniła nagranie z tego momentu. Musk wygłosił przemówienie, w trakcie którego wykonał gest interpretowany przez niektórych jako "salut rzymski" lub nazistowski. Musk najpierw położył prawą rękę na sercu, a następnie wyciągnął ją przed siebie z dłonią skierowaną w dół i palcami złączonymi. Gest ten powtórzył, stojąc już tyłem do kamery. Incydent ten wywołał natychmiastową reakcję w mediach społecznościowych oraz wśród organizacji monitorujących ekstremizm w USA. Elon Musk odniósł się do zarzutów, nazywając je "brudną kampanią oszczerstw" i wyraził frustrację z powodu częstych porównań do Hitlera.