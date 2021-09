Kontrowersyjne zachowanie Kaczyńskiego. Piotr Zgorzelski komentuje

Sejm nie uchylił rozporządzenia prezydenta dotyczącego wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Po tym, jak głos zabrali przedstawiciele władzy, z sali wyszedł wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Przyzwyczaiłem się do sytuacji, że liderzy PiS wsłuchują się tylko w głos swoich polityków. Kiedy przychodzi kolej na pozostałych liderów, to jest po prostu pogarda wobec nas. Ta pogarda towarzyszy od wielu lat - oznajmił. Pytany, czy nie dziwi go, że Kaczyński nie zabiera głosu ws. stanu wyjątkowego, odparł: "Nie dziwi mnie to". - On nie jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa narodowego, tylko jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa koalicyjnego - ocenił gość WP.