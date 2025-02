Kontrowersyjne zachowania w Sejmie. "Należy to po prostu potępić"

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu doszło do szeroko komentowanych zdarzeń z udziałem posła PiS Edwarda Siarki i posła Konfederacji Ryszarda Wilka. Zbigniew Ziobro zabrał głos podczas procedowania wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Powiedział, że "Donald Tusk pójdzie siedzieć". Po tych słowach poseł PiS Edward Siarka krzyknął "kula w łeb". Natomiast poseł Konfederacji najpierw został upomniany z racji swojego zachowania podczas posiedzenia, po czym niedługo później - z polecenia Szymona Hołowni - opuścił salę sejmową. Można było wywnioskować, że Wilk jest w słabej dyspozycji. - Na jakim poziomie jest polski parlamentaryzm? - zapytał prowadzący program "Tłit" WP w kontekście tych wydarzeń, polityka KO Pawła Kowala. - Gość programu stwierdził, że "trudno powiedzieć na podstawie dwóch, pięciu czy nawet 50 posłów o wszystkich i u kogoś by się skrzywdziło". - To, co zrobił Siarka, należy po prostu potępić. To jest rola każdego polityka, ja potępiam i oczekuję od innych polityków, żeby to potępili. Szczególnie od tych, którzy są z nim w klubie - powiedział Kowal. Odnosząc się do posła Konfederacji, powiedział, że "to po prostu się nadaje do komisji etyki i także do potępienia takich zachowań". - Jeżeli ma jakieś kłopoty, musi sobie sam z nimi poradzić. Nie powinien wciągać w to całego Sejmu i żeby cała Polska o tym dyskutowała - podsumował.