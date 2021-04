WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze pis + 4 lewicaplatforma obywatelskaborys budkatłit oprac. Arkadiusz Jastrzębski Dzisiaj, 30-04-2021 10:49 Kontrowersyjne słowa szefa PO. Bolesna ocena z własnych szeregów Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podczas Rady Krajowej partii w Rzeszowie mówił o Lewicy i konieczności "blokowania czerwonego ekstremizmu". - Te słowa były niepotrzebne - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Bogdan Zdrojewski (PO). Pytany, czy szefowi Platformy "puściły nerwy", Zdrojewski ocenił, że Budka ma prawo być zdenerwowany, ale z Lewicą należy szukać teraz porozumienia i wrócić do rozmów między wszystkimi ugrupowaniami opozycyjnymi. - Szymon Hołownia też nie jest naszym wrogiem, a konkurentem. Wrogiem jest PiS - mówił gość Michała Wróblewskiego. Bogdan Zdrojewski przyznał, że obecne stanowisko PO nie jest spójne z tym, co politycy partii mówili o Funduszu Odbudowy w grudniu. - Dostrzegam sporo niekonsekwencji. Brakuje nam dobrego wyjaśniania stanowiska i reagowania na zmieniające się okoliczności - stwierdził polityk PO. Rozwiń mówi Pan braku tolerancji w przypa … Rozwiń Transkrypcja: mówi Pan braku tolerancji w przypadku polityków lewicy ale jak nazwać słowa Borysa budki który wczoraj w Rzeszowie no nazwał lewice czerwonym ekstremizmem bierze zadaniem platformy jest walka z jednej z brunatnymi ekstremizmem z drugiej z czerwonym ekstremizmem Czy pan się zgadza z tymi słowami słowa były niepotrzebnym możemy się wspierać Natomiast te najważniejsze spory powinny odbywać w gabinecie wprost mówiąc sobie a nie poprzez tego typu przyjechał siły na nic nie szefowi platformy panie senatorze tego nie wiem natomiast bez wątpienia ma powody do tego aby być zdenerwowanym to nie ulega wątpliwości Dlatego ja jeszcze raz podkreślę błąd lewicy z błędem całej opozycji i dlatego bolesne Jeżeli ktoś tego nie rozumie to uważam że nie posiada kwalifikacji predyspozycje do bycia polityce natomiast uważam że poświęcenie zbyt wielu wiele czasu akurat przywództwo lewicy jest niepotrzebny jest zbędne uważam że trzeba jak najszybciej szukać porozumienia wrócić do dialogu i starać się być w tych aktywnościach opozycyjnych jedna konsekwentnym i działać wspólnotowa a nie na własny rachunek ja wiem i cały czas to podkreślam że Szymon Hołownia naszym przeciwnikiem lewica nie jest naszym przeciwnikiem przeciwnikiem naszym jest spis natomiast to są konkurenci i z tego że są to konkurencji też coś wynika ale nigdy z takich warunkach przesadzić bo będzie miał to bardzo poważne konsekwencje na przyszłość senatorze proszę mi coś wytłumaczyć Proszę wytłumaczyć się naszym widzą co się zmieniło między grudniem a obecnym w polskiej polityce w podejściu platformy do funduszu odbudowy bo Borys Budka w wywiadzie dla Michała kolanko w Rzeczpospolitej w grudniu ubiegłego roku mówił tak zawsze będziemy wspierać racjonalną dobrą politykę zagraniczną rząd gdy Słyszę głosy komentatorów którzy mówią że to jest szansa by zagrać na nosie PiS i doprowadzić do upadku rządu to Burzy się we mnie krew są granicę politycznego wyrachowania tak mówię Borys Budka funduszu odbudowy zupełnie inne stan dzisiaj dostrzegam rzeczywiście sporo niekonsekwencji w tych przekazach od grudnia i Ma pan rację Przypominając właśnie tamte słowa Wydaje mi się że brakuje nam cały czas konsekwencji do wyjaśniania stanowiska jak i również co ważne sprawnego reagowania na zmieniające się okoliczności No trzeba pamiętać że nagle mamy sytuację taką że rząd rzeczywiście się sypie decyzję grupy Zbigniewa ziobry który odmawia wsparcia dla funduszu odbudowy każda partia opozycyjna każda formacja powinna wykorzystać ten pre-paid znakomity pretekst do tego aby rząd Krótko mówiąc starać się odwołać no tak jest nasze zadanie ja uważam że rzeczywiście to będą bardzo trudne rządy Popisz ale one będą tym trudniejsze im później to nastąpi w związku z tym ja w tej chwili nie kalkulować i pomimo tego że uważam że cały czas nie jesteśmy w wystarczającym stopniu przygotowanie do tego zepsuty mechaniczna prawisz to jesteśmy lepiej przygotowani do sprawowania władzy niż to czyli obecnej i ja nie podzielam tej opinii która się pojawiła wśród właśnie demokratycznej przywództwa że trzeba dociągnąć tą kadencję do końca niech się PiS wykrwawi nie podzielam tej opinii bo uważam że to że PiS się wykrwawia w na swoim urządzeniu jest mniej ważne od tego co się dzieje z Polską z Polską gospodarstwem z polskim wymiarem sprawiedliwości z Polską oświatą tym co dzieje się na rynku medialnym uważam że to jest tak dramatyczny i tak tragiczne że im szybciej to przetniemy tym