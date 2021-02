Kontrowersyjne porównanie Patryka Jakiego. Włodzimierz Czarzasty zdumiony

Niespodziewany finał dyskusji o aborcji z udziałem europosła Patryka Jakiego. Polityk porównał kobietę w ciąży do... krowy. Jego słowa spotkały się ze zdecydowaną reakcją wicemarszałka Sejmu z ramienia Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

Do wymiany zdań doszło w programie "Kawa na ławę" na antenie TVN24. Patryk Jaki pytany był o dalsze kroki Zjednoczonej Prawicy po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. - Liderzy ZP nie podjęli jeszcze w tej sprawie decyzji, trwa analiza - poinformował Jaki. - Mamy do czynienia z decyzją nie polityków, tylko TK, który zrobił to z linią orzeczniczą znaną od lat - podkreślał.

Pytany o jego osobiste zdanie na ten temat, oznajmił: "Ja sprzeciwiam się myśleniu, idei, że pobranie mleka od krowy to gwałt na krowie i tego nie można robić, ale można pozbawić życia w którymś miesiącu ciąży". - Karp nie może cierpieć, a dziecko może? - kontynuował Jaki. - To jest głupie, co pan mówi - przerwał mu Czarzasty.

- My jesteśmy zwolennikami, by aborcja eugeniczna była niedozwolona, np. aborcje na późnym etapie ciąży z zespołem Downa czy Turnera. Sprzeciwiam się temu, że takie dziecko nie ma prawa do życia - podsumował Jaki.

- Po pierwsze: aborcja jest prawem, a nie obowiązkiem. Stawianie tezy, że kobieta będzie korzystała z tego prawa 3 razy dziennie, jest żenujące. Oszaleliście w tej sprawie - ripostował Czarzasty. - Kobieta powinna mieć prawo do decydowania o swoim ciele i swojej ciąży do 12 tygodnia - stwierdził.

Co na to prezydent?

Głos w sprawie zabrał też doradca prezydenta Andrzeja Dudy prof. Andrzej Zybertowicz. - Stanowisko prezydenta jest wyraźne i przemyślane: potrzebna jest jakaś forma kompromisu - przekazał Zybertowicz, przypominając, że prezydent złożył kompromisowy projekt w tej sprawie. - Prezydent dokonał trudnego kompromisu między swoimi poglądami etycznymi a wymaganiami jako głowy państwa - podkreślił.

- Poruszamy się w świecie nierealnym. Prof. Zybertowicz udaje, że to nie PiS wypowiedziało w Polsce ten kompromis. W ciągu tygodnia PiS zafundował ostateczną delegalizację aborcji - podsumował wicemarszałek Senatu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej Michał Kamiński.