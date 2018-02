Kontrowersyjne odcinki programów TVP Info o Żydach. Jest postępowanie prokuratury

Słowa Rafała Ziemkiewicz i Marcina Wolskiego o Żydach z "W tyle wizji" oraz tweety pokazane w "Studiu Polska" mają mieć swoje konsekwencje. Sprawą zajęła się prokuratura. Zrobiła to na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Co kryje się pod tym numerem? "Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - głosi artykuł

Niesmaczne żarty

Przypomnijmy, jakie słowa padły podczas programu "W tyle wizji" . "Stosując taką terminologię można powiedzieć, że to nie były niemieckie ani polskie, tylko żydowskie obozy. Bo w końcu kto obsługiwał krematoria?" - pytał Wolski. "No i kto w nich ginął?" - dopowiedział Ziemkiewicz.

- To taka stara niemiecka tradycja. Podpuszczamy tę rurę do komory... - powiedział Ziemkiewicz. - Nie do komory, ona okazała się bardziej wydajna. To była taka metoda prób i błędów. Na początku były takie samochody, można powiedzieć - komory gazowe na kółkach - wtrącił Wolski. - Ale skarżyli się Niemcy, że to długo trwa, że trzeba dobijać tych nieodgazowanych... Przeszli na lepsze technologie. Dzisiaj okazuje się: gazowanie małp... - dodał Ziemkiewicz.