Kontrowersyjna wypowiedź Rzecznika Praw Dziecka. Kwaśniewski mówi o "płaskoziemcach"

Podczas obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu obecny na nich Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak użył sformułowania, że szczepienia to eksperymentowanie na dzieciach. - Jestem zszokowany. Co to znaczy eksperyment medyczny? Jeśli mamy to naukowo udowodnione, jeśli wiemy, że osoby zaszczepione nie są zakażane, a nawet jeśli tak, to przebieg tej choroby jest łagodniejszy. Ja nie wiem, jak można rozmawiać z takimi ludźmi. Ja zdaję sobie sprawę, że na świecie ciągle są grupy ludzi, nawet pewne ruchy, twierdzące, że ziemia jest płaska, ci płaskoziemcy. I jak z nimi rozmawiać? Ale jeżeli na wysokich stanowiskach w Polsce mamy ludzi, którzy chcą nas przekonywać, że szczepionka jest eksperymentem, w związku z tym, nie ma co się szczepić, to gdybym był premierem, to bym się zastanawiał, z kim ja pracuję? - skomentował tę wypowiedź gość programu "Tłit" w WP były prezydent Aleksander Kwaśniewski. - Ciężko mi dyskutować z tego rodzaju poglądami, ale jeśli wypowiadają je ludzie, którzy pełnią istotne funkcje w systemie państwa, to jest fatalne. To jest tak, jakby minister zdrowia twierdził, że wcale nie jest udowodnione, że mycie rąk pomaga w utrzymaniu higieny - ocenił Aleksander Kwaśniewski.