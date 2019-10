Kontrowersyjna wizyta europosłów w Kaszmirze. Bruksela odcina się od delegacji

Wizyta eurodeputowanych w Kaszmirze wywołała wielką konsternację w Brukseli. - To była prywatna, a nie oficjalna wizyta niektórych europosłów - stwierdziła rzeczniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Inny punkt widzenia na sprawę ma Ryszard Czarnecki z PiS.



Sprawę nagłośniła brytyjska stacja BBC. W materiale opublikowanym na stronie nadawcy dowiadujemy się, że grupa - w dużej mierze prawicowych europosłów - wywołała oburzenie polityków lokalnych. Ci bowiem nie są nawet wpuszczani do administrowanego przez Indie Kaszmiru.

Brukselska reprezentacja była pierwszą międzynarodową delegacją, która odwiedziła ten region od sierpnia. Wtedy to Indie pozbawiły stan autonomii, dzieląc go na dwa terytoria rządzone federalnie i odcinając do nich dostęp.