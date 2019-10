Bruksela. Jean-Claude Juncker idzie pod nóż - pilna operacja szefa KE

- Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przejdzie 11 listopada operację tętniaka aorty - przekazała rzeczniczka KE Mina Andreewa. Podczas pobytu w szpitalu jego stanowisko obejmie tymczasowo wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.



Rzeczniczka Komisja dodała, że po operacji, 64-letni polityk wróci do sprawowania swojego urzędu. Według francuskiej agencji AFP u Junckera wykryto tętniaka aorty w okolicach brzucha. Z kolei według unijnego urzędnika cytowanego anonimowo przez Reutera, operacja była od tygodni przekładana, a Junckerowi nie pozwalano w tym czasie na latanie samolotem.

Zamieszanie z nową Komisją Europejską

Niemkę najwcześniej w fotelu szefowej KE zobaczymy 1 grudnia. Jednak nie można wykluczyć, że cały proces przeciągnie się do przyszłego roku.

Wpływ na to mają także perturbacje związane z brexitem - formalnie Wspólnota zgodziła się na kolejne przedłużenie procedury. W związku z tym Niemka poprosiła Borisa Johnsona o wskazanie kandydata z Wysp do objęcia jednej z tek w nowej KE. Jednak brytyjski premier nie pali się do spełnienia prośby Niemki.