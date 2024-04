Kontrowersyjna ustawa w Ukrainie. "Bez mobilizacji przegramy tę wojnę"

- Pomysł wzmocnienia mobilizacji pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Mówiono o potrzebie powołania do armii nawet 500 tys. osób, ale Zełenski to skrytykował. Nie byłoby nas na to stać, nie ma w budżecie środków na pokrycie kosztów mobilizacji jednocześnie pół miliona ludzi. Na froncie Rosja ma przewagę pod względem liczby żołnierzy. Do przeprowadzenia rotacji brakuje nam ludzi, musimy więc tworzyć rezerwy - mówi Fesenko. - Bez mobilizacji przegramy tę wojnę - dodaje.