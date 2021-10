Kontrowersyjna nominacja. Wiceminister zaskoczony. Dowiedział się na antenie

W weekend Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wybrało nowy zarząd. Jednym z jego członków została rzeczniczka ministerstwa sprawiedliwości Agnieszka Borowska. Wcześniej przez wiele lat była m.in. dziennikarką TVP. Co na to wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska)? - Dowiaduję się od pana redaktora, powiem szczerze. Nie rozmawiałem od jakiegoś czasu z panią rzecznik - mamy dobrze zorganizowane całe biuro komunikacji - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Woś podkreślił, że Borowska "jest profesjonalnym dziennikarzem, z bardzo bogatą historią, z bogatą kartą". - W Polsce jest wolność zrzeszania się. Jeżeli pani Borowska korzysta z tej wolności w taki sposób, to proszę bardzo - oznajmił. - W Ministerstwie Sprawiedliwości jest cały sztab ludzi odpowiadających za komunikację medialną - podkreślił Woś.