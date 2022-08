Kontrowersje wokół wiz dla Rosjan. Fińskie MSZ wydało komunikat

Od września czas pracy fińskich urzędników przeznaczony na przyjmowanie wniosków o wizy dla Rosjan będzie zmniejszony o połowę - ogłosiło MSZ Finlandii. W praktyce oznacza to, że liczba przyjmowanych wniosków wizowych spadnie do około 500 dziennie. To efekt nowej polityki fińskiego rządu wobec turystów z Rosji.