Kontrowersje wokół Funduszu Sprawiedliwości. Reakcja ministerstwa

- Ten fundusz został wybitnie sprywatyzowany. To są już prywatne środki ministra Ziobry, który używa ich do realizowania swojej polityki - tak poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił działalność Funduszu Sprawiedliwości, którego celem jest pomoc ofiarom przestępstw.

Miliony dla strażaków, pomoc dla szpitali

Dotacje dla fundacji o. Tadeusza Rydzyka

Autor programu przypomina także, że od 2017 roku pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są także na zapobieganie przestępstwom. Trafiają więc nie tylko do ofiar przestępstw, ale także takich instytucji jak straż pożarna czy CBA. "Tym sposobem do CBA w 2017 roku trafiło 25 mln zł" - poinformowano w "Czarno na Białym".

Fundusz Sprawiedliwości i akt łaski prezydenta

W programie "Czarno na Białym" nawiązano także do ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę mężczyzny, który odsiedział wyrok za molestowanie własnej córki. Do 2021 roku miał jednak zakaz zbliżania się do swojej ofiary. Trudna sytuacja finansowa partnerki mężczyzny i jego córki sprawiły, że podpisały się pod wnioskiem mężczyzny o ułaskawienie, które sprowadzało się do zniesienia zakazu zbliżania się.