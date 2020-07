Wybory 2020. Andrzej Duda ułaskawił pedofila. Rodzina sprawcy dziękuje prezydentowi: Dajcie nam spokój

- Chcemy żyć spokojnie. To był apel do prezydenta o ułaskawienie zakazu zbliżania się. Żadnego innego. Tylko i wyłącznie to. O nic więcej nie prosiliśmy, tylko żeby zniósł zakaz zbliżania się, żebyśmy mogli być rodziną. O to prosiliśmy, to pan prezydent spełnił. Dajcie spokój normalnym ludziom, dajcie żyć - zaapelowała konkubina ułaskawionego pedofila.

- Dajcie nam spokój, rozdmuchujecie nie wiadomo co. Jestem bardzo wdzięczna panu prezydentowi, że pozwolił nam normalnie żyć. (…) To była polityczna zagrywka a my jesteśmy ofiarami tej zagrywki, my, zwykli ludzie - mówiła matka skrzywdzonej ofiary, podkreślając, że ujawniając informacje nt. ułaskawienia jej konkubenta zrobiono krzywdę jej i córce. - Popełnił błąd, ale zrobił wszystko, by go naprawić. My to widziałyśmy. Razem żyliśmy, pracowaliśmy i było dobrze - dodała kobieta.