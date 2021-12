Kontratak TSUE. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety "to skrajnie niebezpieczny wyrok". - Forsując pierwszeństwo traktatów nad konstytucjami krajowymi, tworzy fikcję Unii Europejskiej jako państwa, zachęca sędziów do omijania nie tylko krajowych konstytucji, ale i wyroków trybunałów konstytucyjnych. Analizujemy go szczegółowo - cytuje słowa wiceministra Kalety "Rzeczpospolita".