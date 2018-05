Konstanty Radziwiłł kupił nowy dom. Pieniądze pożyczał od mamy

Były minister zdrowia, senator Konstanty Radziwiłł może pochwalić się okazałym majątkiem. Według oświadczenia za 2017 rok, ma dwa domy, mieszkanie i lokal użytkowy. Na zakup nowego domu pożyczył 100 tys. zł od swojej mamy.

Radziwiłł odszedł z resortu zdrowia 10 stycznia. W fotelu ministra zastąpił go Łukasz Szumowski. Nadal sprawuje mandat senatora. I jak pozostali musiał ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Okazuje się, że w ministerstwie zarobił za cały rok 240 tys. zł. Dodatkowe pieniądze wpłynęły mu z senackich diet - 2 tys. zł, z praw autorskich – 2,6 tys. zł i z najmu 2,4 tys. zł. Na jego koncie znajduje się 15,3 tys. zł i ponad 6 tys. euro. W porównaniu do 2016 r. oszczędności stopniały aż o ok. 800 tys. zł.

O majątku Radziwiłła było głośno w 2016 r. Wtedy okazało się, że jego rodzina po wielu latach starań odzyskała Pałacyk w Jadwisinie, by szybko go sprzedać prywatnej osobie. Dom ten był własnością dziadka ministra Radziwiłła, bohatera Armii Krajowej, który został przez Niemców zamordowany w 1944 roku.

Przypomnijmy, że to podczas kadencji Radziwiłła doszło do strajku głodowego lekarzy rezydentów. Po długich negocjacjach wywalczyli w najbliższych latach podwyżki wynagrodzenia. Obecnie zarabiają oni ok 4-4,2 tys. zł miesięcznie. - Każdy lekarz rezydent w Polsce może liczyć na stopniowe podwyżki, które zostaną wypłacone z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r. i będą realizowane kolejne co roku, od stycznia 2018 r., czyli już bardzo niedługo, aż do 2021 r. Mogę stwierdzić jednoznacznie, że na koniec 2021 r. nie będzie w Polsce lekarza rezydenta, który by zarabiał mniej niż 5 tys. 250 zł - mówił wtedy Radziwiłł