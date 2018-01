Konstanty Radziwiłł do dymisji. Tego chce większość Polaków

Taki wniosek płynie z sondażu przeprowadzonego przez Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" i se.pl.

Od listopada lekarze wypowiadają klauzulę opt-out, czyli zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin w tygodniu. Namawiano do tego po fiasku protestu głodowego lekarzy rezydentów, którego głównym postulatem było zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB do 2021 r. Obecnie lekarze zaproponowali, aby wydatki podnieść do 6 proc. PKB do 2023 r., ale na razie nie udało się dojść do porozumienia z ministerstwem zdrowia. Po piątkowych rozmowach minister zdrowia ocenił, że ze strony rezydentów nie było woli porozumienia.