Czy Polacy chcą dymisji ministra zdrowia? Najnowszy sondaż

Minister zdrowia nie ma powodów do zadowolenia. Ten rok nie zaczął się dla niego najlepiej. 57,8 proc. badanych chce dymisji Konstantego Radziwiłła.

Protest lekarzy rezydentów

Od listopada lekarze wypowiadają klauzulę opt-out, czyli zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin w tygodniu. Spowodowało to problemy w wielu szpitalach w Polsce.Medycy domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.

- Z wielkim żalem muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo rozczarowani tym spotkaniem - poinformował przedstawiciel rezydentów Jarosław Biliński po negocjacjach z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. - Minister zdrowia i minister Suski przyszli kompletnie nieprzygotowani na to spotkanie. Bez żadnej propozycji - stwierdził.

- Pan minister powiedział, że rząd dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć wzrost nakładów na ochronę zdrowia, jeżeli warunki gospodarcze na to pozwolą. Uważamy to za brak szacunku do nas - dodał Jarosław Biliński.