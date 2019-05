Konrad Szymański o obsadzaniu najwyższych stanowisk w instytucjach UE. "Niech Tusk promuje Szydło"

- Z całą pewnością Beata Szydło znajdzie w strukturach PE istotne miejsce - podkreślił Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich. Zaznaczył, że "jeżeli Donald Tusk jest przywiązany do parytetu płciowego", powinien postawić na byłą premier.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wyboru do Europarlamentu. Według Konrada Szymańskiego, wiceministra spraw zagranicznych ds. europejskich, to istotne nie tylko dla Polaków. - Myślę, że wynik PiS-u w wyborach europejskich, sukces PiS-u był jedną z ważniejszych wiadomości politycznych z tych wyborów. Z Polski popłynął również bardzo ważny sygnał do Europy. - ocenił w rozmowie z Radiem Zet.