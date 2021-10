Konkurs Chopinowski. Wiceminister zdradził kulisy powstania wyjątkowewgo spotu MSZ

Zakończył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Zwyciężył 24-letni Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady. - Nie jestem zaskoczony tym werdyktem. Według wielu komentatorów i krytyków to był jeden z głównych faworytów. Wirtuozowskie tępa, perliste pasaże, brawurowe wykonanie koncertu. To wszystko złożyło się na to, że to jest absolutnie zasłużone zwycięstwo - powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski Vel Sęk w programie "Newsroom" WP, podkreślając, że "to był znakomity konkurs". W promowanie finałów konkursu zaangażowało się m.in. właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szynkowski vel Sęk wziął udział w specjalnym spocie, w którym zagrał na fortepianie. - To pomysł sprzed roku, kiedy to konkurs został przełożony ze względu na pandemię. Skoro jest Konkurs Chopinowski raz na pięć lat i placówki niewątpliwie będą go promować, to może wykorzystać jako ciekawostkę fakt, że w przeszłości grałem na fortepianie, ukończyłem szkołę muzyczną - opowiadał nam polityk, wyjaśniają kulisy powstawania pomysłu.