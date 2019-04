Konin: śmierć na OIOM-ie. Lekarze wynosili dokumentację pacjentów

Nowe fakty w sprawie śmierci 43-letniej pacjentki na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w Koninie. Okazuje się, że lekarze wynosili z placówki dokumentację medyczną.

Z ustaleń reporterów radiostacji wynika, że nie jest to jedyne postępowanie, które toczy się w tej sprawie. Inspektor Danych Osobowych szpitala w Koninie zajmuje się złamaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dwie lekarki miały kserować i wynosić ze szpitala dokumentację medyczną zmarłej i kilku innych pacjentów. Po co? By udowodnić prokuraturze, że proces leczenia był podobny.

43-latka zmarła na oddziale intensywnej terapii szpitala w Koninie w październiku 2015 r. Wcześniej zgłosiła się do szpitala z ostrą biegunką i wymiotami. Trzy dni później została wypisana do domu. Jednak jej stan cały czas się pogarszał i ponownie trafiła do szpitala. Gdy pacjentka wracała do zdrowia, w nocy doszło do wyrwania cewnika do dializy, wykrwawienia i zatrzymania akcji serca.