Koniec "złotych wiz" w Hiszpanii. Chcą zerwać z kontrowersyjną praktyką

Hiszpania podąża śladem Portugalii. Premier Pedro Sanchez likwiduje program tzw. złotych wiz, które uprawniają osoby spoza Unii Europejskiej do pobytu stałego w Hiszpanii, w zamian za zakup nieruchomości. Jego zdaniem prowadzi to do zawyżania cen lokali i odbija się na hiszpańskich obywatelach.