Koniec z obostrzeniami w Polsce? Specjalistka stawia jeden warunek

W ostatnich tygodniach kilka europejskich krajów zdecydowało się na znaczne poluzowanie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Wśród nich znalazła się Wielka Brytania, Austria czy Włochy. - To są te kraje, gdzie poziom wyszczepienia jest bardzo wysoki, sięgający 80-90 proc. - mówiła w programie "Newsroom" WP prof. Joanna Zajkowska. Dodała, że w krajach takich jak Polska, gdzie odsetek zaszczepionych jest znacznie niższy, obecne obostrzenia powinny pozostać. Ekspertka podkreślała, że powinniśmy dążyć do tego, by jak najwięcej Polaków przyjęło preparat przeciw COVID-19. - To jest gwarancja, że nie będzie niekorzystnych skutków COVID-19, że nie będzie hospitalizacji, nie będzie zgonów - przekonywała.