Koniec z noszeniem maseczek. "Na Wiejskiej żyją w kloszu i nie wiedzą, co się dzieje na świecie"

Od 28 marca w Polsce znikają niemal wszystkie ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, w tym obowiązek noszenia zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych (obecnie będzie to wymagane tylko w placówkach medycznych). Kinga Lewandowska zapytała warszawiaków, co sądzą o takiej decyzji rządu. Nie wszyscy się ucieszyli. - Jak to może tak być, że pandemia nagle się kończy? - pytał jeden z rozmówców. A kolejna osoba dodała: - Na Wiejskiej żyją w kloszu i nie wiedzą, co się dzieje na świecie.