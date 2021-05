Koniec z maseczkami? Nowy pomysł na zniesienie obostrzeń

Koniec maseczek i zakrywania ust oraz nosa w zamkniętych przestrzeniach? - Jeśli mamy objawy wskazujące na koronawirusa, to nadal powinniśmy stosować wszystkie zalecane środki - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Artur Zaczyński, koordynator Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym (CSK MSWiA), zauważając, że w pomieszczeniach zamkniętych ryzyko zakażenia jest wyższe. Prowadzący program Sebastian Ogórek zwrócił uwagę na możliwość zawarcia "kontraktu społecznego", który zagwarantowałby całkowite zniesienie obowiązku noszenia maseczek, tuż po tym, jak zaszczepionych przeciw COVID-19 zostanie 80 procent Polaków. Zdaniem dra Zaczyńskiego to dobry pomysł i zapowiedział, że przedstawi go podczas spotkania Rady Medycznej przy premierze. Nasz gość wskazał, że podobne rozwiązanie zastosowano z powodzeniem w Izraelu.