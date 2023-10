Koniec wielkiej przyjaźni? Prezydent unikał odpowiedzi

- Jeżeli sytuacja jest taka, że coś, co dzieje się w Ukrainie stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla Rzeczpospolitej, ja podejmuję interwencję. Także pomimo oporów również po stronie ukraińskiej. Powiedziałem otwarcie, że rakieta, która spadła kiedyś w Przewodowie niestety była wystrzelona przez ukraińska obronę przeciwrakietową. To był smutny wypadek. Powiedziałem prawdę, bo uważam, że to się Polakom należy. Tak samo tutaj, jeżeli ziarno z Ukrainy zalewało nasz rynek i szkodziło interesom polskich rolników, trzeba było zareagować w sposób zdecydowany i myśmy to uczynili - dodał prezydent.