Koniec upałów. Czeka nas zmiana w pogodzie

Koniec z upałami. Mamy najnowszą prognozę

"W czwartek, piątek i sobotę zachmurzenie na ogół umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu. W piątek miejscami w całym kraju, a w sobotę w górach burze. Temperatura maksymalna od 24 stopnie Celsjusza do 28 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze; chłodniej na krańcach północnych od 19 stopni Celsjusza do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.