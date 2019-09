Koniec świata coraz bliżej? Jeszcze w tym tygodniu ogromna asteroida zbliży się do naszej planety

Czy zagraża nam kolejny koniec świata? Już 6 września niedaleko naszej planety przeleci asteroida 2019 GT3. Jej średnica to ok. 370 metrów. Dla porównania wieża Eiffla ma 300 metrów wysokości. Naukowcy są jednak spokojni. 2019 GT3 nie zagrozi naszej planecie.

Kolejne asteroidy nieustannie zbliżają się do Ziemi. Tylko w ostatnich tygodniach w pobliżu naszej planety znalazły się asteroidy 2019 ON, 2006 QQ23, 454094 2013 BZ45, 2018 PN22, 2016 PD, 2002 JR100 i 2019 OU1. Mimo teoretycznych szans na wejście w atmosferę Ziemi żadna z nich nie uderzyła w naszą planetę.

Podobnie powinno być już 6 września, kiedy to w pobliżu Ziemi znajdzie się asteroida 2019 GT3. Obiekt, którego średnica to ok. 370 metrów pędzi w kierunku Ziemi z prędkością 48 tys. km/h. Zagrożenie zderzeniem jest jednak bardzo niewielkie. Naukowcy z NASA i ESA szacują, że obiekt minie naszą planetę w odległości 7,4 mln kilometrów. Gdyby jednak 2019 GT3 uderzył w Ziemię, to powstałby krater o wielkości prawie 5 km. Siła uderzenia byłaby na tyle duża, że zniszczyłaby całe miasto. Gdyby asteroida spadła do oceanu, wywołałaby ogromną falę tsunami.