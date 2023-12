Koniec religii w szkołach? Polacy zabrali głos

Zdaniem nowej minister edukacji Barbary Nowackiej "dwie godziny lekcji religii to jest przesada", bo jak wskazuje "dzieci mają więcej religii niż innych przedmiotów". - Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym - decyzja finansowa - oświadczyła Nowacka.