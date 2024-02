Koniec obrad w Ramstein. 15 krajów powiedziało "tak"

"W ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy ponad 50 krajów działa razem, by dostarczyć Ukrainie narzędzi potrzebnych do wygranej. Kanada zobowiązała się do pogłębienia koordynacji i współpracy z sojusznikami i partnerami w ramach wspólnych działań na rzecz wzmocnienia wsparcia dla zdolności Ukrainy do samoobrony i wsparcia międzynarodowego porządku opartego na rządach prawa" - powiedział Blair cytowany w komunikacie.