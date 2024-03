Koniec obowiązkowych prac domowych. Padła konkretna data

Wiceminister edukacji oświadczyła, że rozporządzenie jest już gotowe. - Jutro powinno być do zaakceptowania przeze mnie, a potem do podpisu przez panią minister Nowacką. Jeszcze przed wyjazdem tutaj (do studia - przyp. red.) rozmawiałam z dyrektor departamentu. Powiedziała, że będzie gotowe - podkreśliła.