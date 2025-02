Koniec konfliktu na linii prezydent - rząd? "Zniszczony dobry obyczaj"

Andrzej Duda zapowiedział koniec konfliktu na linii prezydent-rząd w kwestii ambasadorskich nominacji. - Jeżeli MSZ wyraziło gotowość do kierowania w pierwszej kolejności do prezydenta kandydatury na ambasadora, to wracamy do dobrego obyczaju, który obowiązywał. Czyli rząd szanuje prerogatywy prezydenta, które próbował złamać - komentował Wojciech Kolarski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. W ocenie szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, to rząd popełnił wcześniej błąd, ponieważ "został zniszczony dobry obyczaj, który funkcjonował od 30 lat".