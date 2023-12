Koniec kolejnej blokady z Ukrainą. Rolnicy z przejścia w Medyce są już "zmęczeni"

Protest rozpoczął się 27 listopada i miał trwać do 3 stycznia. Blokadę przejścia granicznego w Medyce prowadzą rolnicy z ruchu Oszukana Wieś z Podkarpaciu. Przyłączyli się do protestów przewoźników, którzy ustawili blokady w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej. Przepuszczają jednak zmierzające do Ukrainy konwoje humanitarne oraz transporty z paliwem.