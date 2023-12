14-dniowa kolejka. Przewoźnicy czekają na granicy z Ukrainą

- Czas oczekiwania do odprawy zwiększył się do 350 godzin. Wynika to z tego, że od północy przewoźnicy zaostrzyli protest i przepuszczają teraz w kierunku Ukrainy dwa pojazdy na godzinę, zamiast czterech – wyjaśniła policjantka Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim.