"Koniec kluczenia". Komentarze po decyzji o areszcie dla Romanowskiego

"Przedstawiciele Suwerennej Polski zawsze mówili, że chcą równego traktowania obywateli przez sądy. No to zakładając, że mają rację i Marcin Romanowski jest niewinny, mają równe traktowanie - zasada jest przecież taka, że jak jest wniosek o tymczasowe aresztowanie, to jest areszt. Sami przecież budowali ten system przez osiem lat" - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.

"Chętnie bym poznała nazwisko sędziego, bo to jedna z patologii aresztów tymczasowych w sprawie, gdzie co mógł zamataczyć to miał rok, żeby to zrobić i strzyż traci tu walor zapobiegawczy" - napisała blogerka Kataryna.