Koniec ery Asada. Weszli do pałacu. Dyktator Syrii stracił wszystko

Historyczne wydarzenia w Damaszku. Dyktator Baszar al-Asad został obalony po 24 latach, jego wojsko oddało stolicę bez walki, a sam przywódca uciekł z kraju. Agencja AP udostępniła nagrania z wnętrza pałacu prezydenckiego Asada w Damaszku. Widać na nich rebeliantów, ale i cywili, którzy brali, co się tylko dało. Ludzie wychodzili ze złotem, telewizorami czy meblami. W środku zniszczono też wszystkie portrety z podobizną Asada. Jak widać na niektórych ujęciach, pałac został kompletnie splądrowany. Ludzie przychodzili tam na piechotę czy przyjeżdżali własnymi autami, ponieważ w okolicy nie było żadnego żołnierza dyktatora. Los Baszara al-Asada pozostaje nieznany. Po upadku pałacu, pojawiły się doniesienia o jego ucieczce z kraju do Moskwy, jednak brak oficjalnie potwierdzonych informacji rodzi wiele spekulacji. Rebelianci podkreślają, że nie spoczną, dopóki nie zostanie on postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Jak podkreśliła AP, obraz pałacu prezydenckiego, splądrowanego przez ludzi, którzy przez dekady cierpieli pod jarzmem reżimu, stanie się trwałym symbolem walki o wolność Syryjczyków.