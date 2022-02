Koniec dyplomacji między Zachodem a Rosją? Ekspert: Nawet Rosjanie nie chcą wojny pełnej

Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Antony Blinken odwołał zaplanowane na czwartek spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Powodem anulowania spotkania są ostatnie działania Rosji, która ogłosiła uznanie niepodległości republik Donbasu i Ługańska oraz wysłanie na te tereny wojsk rosyjskich z ''misją pokojową''. Czy oznacza to koniec prób dyplomatycznego rozwiązania konfliktu między Rosją a Ukrainą? Między innymi na to pytanie odpowiedziała w programie ''Newsroom WP'' prof. Katarzyna Pisarska z Europejskiej Akademii Dyplomacji. - To nie znaczy, że to jest koniec dyplomacji, absolutnie. Koniec dyplomacji to jest zawsze wojna. Wojny nikt nie chce. Nawet Rosjanie nie chcą wojny pełnej. Do stołu rozmów będzie trzeba wrócić w taki lub inny sposób. Teraz piłka jest po rosyjskiej stronie - skomentowała prof. Pisarska. Państwa NATO oraz Unii Europejskiej solidarnie poinformowały o sankcjach, które mają być nałożone na Rosję. Czy ta solidarność wytrzyma jednak próbę czasu? - Nie widziałam nigdy takiej jednomyślności w sprawie Ukrainy. Elity zachodu zdają sobie sprawę, że nie walczą o Ukrainę, oni walczą o porządek światowy. [...] My tu nie walczymy tylko o jakiś kraj, nie walczymy tylko i wyłącznie z Rosją, ale tak naprawdę walczymy o utrzymanie zasad porządku międzynarodowego, który jeśli zniknie, to faktycznie będziemy mieć III wojnę światową - stwierdził gość programu ''Newsroom WP''.